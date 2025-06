Prima categoria, lo Smile protesta: 'Darga non è stato corretto'

Sul passaggio di Faisal Darga dalla Pgs Smile al Fiorano, riceviamo e pubblichiamo dalla società formiginese.

'La società Pgs Smile conferma quanto oggi pubblicato sui giornali. Avevamo un accordo verbale da più di un mese con Darga, comprese strette di mano. Ha deciso di ritornare indietro su tale decisione. La volontà del giocatore fa sempre la differenza, ma pensiamo che la correttezza sia uno dei valori che regolano lo sport, per come interpretato dalla nostra società. Facciamo comunque in bocca al lupo al giocatore per il prossimo futuro'.

Sempre lo Smile scrive sul trasferimento di due giocatori al Fiorano: 'La Pgs Smile, tramite il suo presidente e tutto lo staff tecnico ci tiene a ringraziare Ruben Pattuzzi e Marco Giovanardi per la loro lunga militanza. In questi ultimi 10 anni hanno contribuito alla crescita della società non solo a livello tecnico portandola dalla seconda categoria fino alla Promozione ma anche risultando determinanti in tutte le dinamiche che coinvolgevano il gruppo squadra. Sicuri dei valori morali delle persone intendiamo augurare ai due il meglio per le loro nuove esperienze'.

Matteo Pierotti