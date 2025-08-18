Si raduna oggi, nel quartier generale di Crespellano, il Montombraro del nuovo mister Stefano Antonelli. La squadra appenninica punterà anche quest'anno alla salvezza anche se il girone, il B, sarà meno complicato dello scorso anno con due squadre, le reggiane Casagrande e Sammartinese, destinate già alla retrocessione diretta. Il ds Olivetti ha confermato i due migliori realizzatori Andrea Sighinolfi e Rizzo autori di 15 reti in coppia, mentre i colpi sono quelli in porta di Cinelli (già in D a Corticella) che arriva dal Basca al posto di Ferrone andato al Monte San Pietro, l’arrivo di Giacomo Hinek in mediana (6 gol al Persiceto) e quello davanti di Momodu dal Camposanto, dove ha timbrato 16 volte nelle ultime due stagioni.
Ecco la rosa di mister Antonelli, affiancato dal team manager Maurizio Sirotti, preparatore dei portieri Dominic Abongwa e dal massaggiatore Moreno Balestri. Una sola amichevole in programma, quella di venerdì 22 alle 20 a Calcara col Solignano.
Portieri: Cinelli Gianmaria (‘02, Basca), Guerrieri Giacomo (‘05).
Difensori: Bigi Enrico (‘00), Borri Matteo (‘04), Corropoli Davide (’00, Trebbo), Corropoli Simone (‘02, Trebbo), Dardi Carlo Alfonso (‘02), Hinek Giacomo (‘02), Gibertoni Alex (‘07, La Pieve), Magli Samuele (‘06, Progresso), Migliori Daniele (‘07, Sp. Vado), Sighinolfi Gianmarco (‘06, V. Castelfranco). Centrocampisti: Carnazza Simone (‘99), Florini Davide (‘05, Pavullo), Fusco Stefano (‘92), Hinek Riccardo (‘98, Persiceto), Marra Christian (‘01, Gaggio), Naini Abdelali (‘95), Nardi Fabio (‘05, Terre dei Castelli), Sighinolfi Andrea (‘02).
Attaccanti: Momodu Jerry (‘97, Camposanto), Pappalardo Alessandro (‘06), Rizzo Alex (‘98), Zattini Gabriel (‘00).
Matteo Pierotti
Promozione, il Montombraro parte oggi
