Ruzzolone, campionati italiani assoluti: a Lama Mocogno affidati i titoli tricolore





Le classifiche finali

Si è concluso con successo a Lama Mocogno, in provincia di Modena, il 52esimo Campionato Italiano assoluto di lancio del ruzzolone organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Lama Tolè sotto l’egida della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e che ha visto atleti da tutta Italia contendersi il titolo nelle diverse categorie, dai giovanissimi ai senior.Di seguito, le classifiche finali di tutte le categorie.a trionfare nella A è stato Rapini Marco (Società Casa Venturelli, MO), argento per Pini Nicola (Società Lama/Tolè, MO) e bronzo per Degli Antoni Vincenzo (Società Gaiato, MO).Individuale primo posto per Tosi Roberto (Società Colombаia, RE), secondo per Masinelli Marino (Società Casine, MO) e terzo per Cavani Fabrizio (Società Virtus Pavullo, MO).Individuale gradino più alto del podio per Bianchi Angelo (Società Virtus Pavullo, MO) davanti a Fiaschini Alviero (Società Moretti Marsciano, PG) e a Valiani Giulio (Società Bosco, PG), classificatosi al terzo posto.a primeggiare per la categoria A sono stati Ferracchiato Giampaolo e Onori Omero (Società La Selva, TR), seguiti da Ricci Adriano e Caselli Alex (Società Gaiato, MO) e, al terzo posto, Gili Matteo e Galli Pietro (Società Casine, MO).Perla categoria B, sempre a Coppie, primo posto per Nardi Moreno e Nardi Maurizio (Società Maranello/Modena, MO), secondo posto per Banorri Fabio e Borelli Oscar (Società Montese, BO) e terzo per Massarelli Alessandro e Sani Riccardo (Società Sangemini, TR).Infine per la categoria C Coppie oro a Fabiani Fausto e Belloi Christian (Società Sant’Antonio, MO), argento a Fabrizi Ermindo e Mascelloni Giorgio (Società Fabro, TR) e bronzo a Biagi Mattia e Sernesi Roberto (Società Montese, BO).Le classifiche giovanili hanno visto imporsi nella categoria Allievi il fortissimo Bizzini Nicolò (Società Acquaria/La Croce, MO) seguito da Ballocchi Matteo (Società Lama/Tolè, MO) e Chiesi Matteo (Società Lama/Tolè, MO).oro a Ceresoli Alessandro (Società Cavola Scandiano, RE), argento a Cortelloni Alessandro (Società Acquaria/La Croce, MO) e bronzo a Polacci Stefano (Società Lama/Tolè, MO).primo posto per Bertarini Manuel (Società Zocca, MO), secondo per Ferrari Niccolò (Società Montese, BO), terzo per Polacci Simone (Società Lama/Tolè, MO).ad imporsi è stato Ballocchi Alex (Società Lama/Tolè, MO) davanti a Pazzi Pietro (Società Lama/Tolè, MO) e Pazzi Lorenzo (Società Lama/Tolè, MO).“Sono estremamente orgoglioso del successo di questo 52esimo Campionato Italiano - ha dichiarato Enzo Casadidio, presidente nazionale FIGeST, che ha presoparte alle intense giornate e alla cerimonia finale insieme a diversi sindaci del territorio, sottolineando - Vedere una partecipazione così ampia, dai giovanissimi ai veterani, dimostra la vitalità e l'importanza del ruzzolone nel panorama degli sport tradizionali italiani. Ringrazio l'Asd Lama Tolè, le Amministrazioni insieme a tutte le associazioni di volontariato locale e tutti gli atleti per il loro spirito sportivo”.“La competizione è stata di altissimo livello e ha messo in mostra talenti eccezionali - ha aggiunto Giorgio Lamecchi, responsabile della specialità Ruzzolone in FIGeST, sottolineando - Le performance dei nostri giovani atleti sono state particolarmente incoraggianti, segno che il futuro di questa disciplina è in mani sicure. Continueremo a lavorare per promuovere il ruzzolone e i suoi valori in tutto il Paese”.Nella foto, la premiazione della categoria C coppieSulla pagina FB la galleria fotografica con tutte le premiazioni