Ruzzolone, campionati italiani assoluti: a Lama Mocogno affidati i titoli tricolore

Si è concluso con successo a Lama Mocogno, in provincia di Modena, il 52esimo Campionato Italiano assoluto di lancio del ruzzolone organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Lama Tolè sotto l’egida della FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e che ha visto atleti da tutta Italia contendersi il titolo nelle diverse categorie, dai giovanissimi ai senior.
Le classifiche finali
Di seguito, le classifiche finali di tutte le categorie. Per le classifiche individuali
a trionfare nella A è stato Rapini Marco (Società Casa Venturelli, MO), argento per Pini Nicola (Società Lama/Tolè, MO) e bronzo per Degli Antoni Vincenzo (Società Gaiato, MO).Nella categoria B
Individuale primo posto per Tosi Roberto (Società Colombаia, RE), secondo per Masinelli Marino (Società Casine, MO) e terzo per Cavani Fabrizio (Società Virtus Pavullo, MO).Nella categoria C
Individuale gradino più alto del podio per Bianchi Angelo (Società Virtus Pavullo, MO) davanti a Fiaschini Alviero (Società Moretti Marsciano, PG) e a Valiani Giulio (Società Bosco, PG), classificatosi al terzo posto.Nelle classifiche a Coppie
a primeggiare per la categoria A sono stati Ferracchiato Giampaolo e Onori Omero (Società La Selva, TR), seguiti da Ricci Adriano e Caselli Alex (Società Gaiato, MO) e, al terzo posto, Gili Matteo e Galli Pietro (Società Casine, MO).Per
la categoria B, sempre a Coppie, primo posto per Nardi Moreno e Nardi Maurizio (Società Maranello/Modena, MO), secondo posto per Banorri Fabio e Borelli Oscar (Società Montese, BO) e terzo per Massarelli Alessandro e Sani Riccardo (Società Sangemini, TR).Infine per la categoria C Coppie oro a Fabiani Fausto e Belloi Christian (Società Sant’Antonio, MO), argento a Fabrizi Ermindo e Mascelloni Giorgio (Società Fabro, TR) e bronzo a Biagi Mattia e Sernesi Roberto (Società Montese, BO).Le classifiche giovanili hanno visto imporsi nella categoria Allievi il fortissimo Bizzini Nicolò (Società Acquaria/La Croce, MO) seguito da Ballocchi Matteo (Società Lama/Tolè, MO) e Chiesi Matteo (Società Lama/Tolè, MO).Per la categoria Ragazzi
oro a Ceresoli Alessandro (Società Cavola Scandiano, RE), argento a Cortelloni Alessandro (Società Acquaria/La Croce, MO) e bronzo a Polacci Stefano (Società Lama/Tolè, MO).Nella categoria Juniores
primo posto per Bertarini Manuel (Società Zocca, MO), secondo per Ferrari Niccolò (Società Montese, BO), terzo per Polacci Simone (Società Lama/Tolè, MO).Infine nella categoria Pulcini
ad imporsi è stato Ballocchi Alex (Società Lama/Tolè, MO) davanti a Pazzi Pietro (Società Lama/Tolè, MO) e Pazzi Lorenzo (Società Lama/Tolè, MO).
“Sono estremamente orgoglioso del successo di questo 52esimo Campionato Italiano - ha dichiarato Enzo Casadidio, presidente nazionale FIGeST, che ha preso
parte alle intense giornate e alla cerimonia finale insieme a diversi sindaci del territorio, sottolineando - Vedere una partecipazione così ampia, dai giovanissimi ai veterani, dimostra la vitalità e l'importanza del ruzzolone nel panorama degli sport tradizionali italiani. Ringrazio l'Asd Lama Tolè, le Amministrazioni insieme a tutte le associazioni di volontariato locale e tutti gli atleti per il loro spirito sportivo”.“La competizione è stata di altissimo livello e ha messo in mostra talenti eccezionali - ha aggiunto Giorgio Lamecchi, responsabile della specialità Ruzzolone in FIGeST, sottolineando - Le performance dei nostri giovani atleti sono state particolarmente incoraggianti, segno che il futuro di questa disciplina è in mani sicure. Continueremo a lavorare per promuovere il ruzzolone e i suoi valori in tutto il Paese”. Nella foto, la premiazione della categoria C coppieSulla pagina FB la galleria fotografica con tutte le premiazioni