Seconda categoria, Levizzano e Novese pronte a far festa

Ecco il riassunto degli scenari decisivi per l'ultima giornata di Seconda categoria modenese.

Girone E

Se la Novese (foto sopra) vince sale di categoria. Per i playoff, il Mandrio è già in finale, mentre la Carpine affronterà in semifinale il Rapid Viadana (o la Possidiese). In coda, playout tra Saliceta e Villadoro, con quest'ultima a caccia del sorpasso. Il Concordia è già retrocesso.

Girone F

Lotta accesa per il 2° posto tra Corlo (+1), Ubersetto e Pavullo. La Cerredolese deve difendere il piazzamento playoff. Salvezza caotica: 5 squadre in 3 punti; decisivo lo scontro Madonna di Sotto-Real Maranello, con il rischio di un arrivo a quattro all'ultimo posto.

Girone G

Il Piumazzo punta al primato (ora a -2 dal Levizzano) ma è già sicuro della finale playoff. In coda, la Maranese cerca la salvezza diretta contro il Borgo per evitare il sorpasso di Venturina e Zocca.

Girone H

L'Athletic Valli difende il 2° posto. Deve mantenere il distacco di +7 sulla Solarese per far saltare la semifinale e accedere direttamente alla finale playoff.

Matteo Pierotti