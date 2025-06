Seconda categoria, nella Bassa è nata l'Athletic Valli

‘Il 29 maggio, data simbolica per le nostre comunità colpite dal sisma del 2012, segna oggi una nuova rinascita sportiva e sociale. Durante l’assemblea congiunta tenutasi proprio in questa giornata così carica di signifcato, è stata ufficializzata la fusione tra le due storiche associazioni sportive San Martinese e Quarantolese, che da oggi uniscono le forze in un’unica nuova realtà: Athletic Valli’. Lo si legge in una nota ufficiale delle due società. ‘Il progetto nasce con l’obiettivo di ottimizzare i costi gestionali, razionalizzare le risorse e dare nuovo slancio al settore calcio, sia a livello di prima squadra che di settore giovanile. In particolare, l’ambizione condivisa è quella di ampliare e raforzare l’attività giovanile, ofrendo a un numero sempre maggiore di ragazze e ragazzi del territorio un contesto sportivo sano, educativo e di qualità. L’unione è stata costruita su valori di condivisione, trasparenza e partecipazione, anche a livello decisionale: il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da sei consiglieri, tre designati da ciascuna delle due società fondatrici, e da un settimo consigliere esterno, a garanzia di equilibrio e visione imparziale. Athletic Valli vuole rappresentare e valorizzare il territorio, raccogliendo l’eredità di due storie importanti e proiettandole verso il futuro. Il nuovo nome e il logo evocano l’identità delle nostre comunità e il desiderio di costruire insieme un percorso sportivo ambizioso, inclusivo e sostenibile’.

Matteo Pierotti