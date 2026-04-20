Seconda, il Levizzano vince a Porretta: è promozione

Il Levizzano vince a sale in Prima. Il Levizzano trova il gol del vantaggio dopo 14 minuti grazie a Nichola che raccoglie di testa un corner indirizzato verso il primo palo. La rete del 2-0 arriva poco più tradi, al 20’, quando El Madi si invola verso la porta avversaria approfittando di una disattenzione difensiva e supera il portiere. Verso il finale di primo tempo per la squadra ospite arriva anche una brutta notizia: l’autore del primo gol Nichola è infatti obbligato ad uscire per un infortunio muscolare. La ripresa continua sulla falsa riga della prima frazione e il Levizzano al 70’ segna ancora da calcio d’angolo, questa volta con El Madi, che sigla la sua doppietta personale. È sempre da corner che arriva anche il gol del Porretta con Dieng che incorna in rete al minuto 84

Il tabellino

PORRETTA-LEVIZZANO 1-3

PORRETTA: Cortese (46’ Marata), Vitali, Vighi, Carboni, Pecoraro, Barsotti F., Corsellini (46’ Signori), Tonelli (58’ Greca), Elmi (87’ Bicocchi), Ferrari L., Mei (68’ Dieng). A disposizione: Fioresi, Lancellotti, Raso, Bettucchi. Allenatore: Betti

LEVIZZANO: Stanco, Gibertoni, Pantaleo, Stuccilli (71’ Vecchi), Ogbeide (77’ Millemaci), Vincenzi (52’ Trenti), Pagliuso (62’ Cozzolino), Degli Esposti, El Madi, Nichola (39’ Vittorioso), Uccellari. A disposizione: Accorsi, Scalcione, Masi. Allenatore: Obici

Arbitro: Lodi di Bologna

Reti: 14’ Nichola (L), 20’,70’ El Madi (L), 84’ Dieng (P)

Note: Ammoniti Vincenzi (L), Ogbeide (L).

Matteo Pierotti