Terza categoria, ecco i nuovi gironi: tre modenesi finiscono a Reggio

Lo scorso anno a Modena c'erano due gironi da 16, quest'anno è la stessa cosa. L'unica novità è che essendoci ben 35 squadre, tre sono emigrate a Reggio

Sono stati diramati i gironi del campionato di Terza categoria. Per quanto riguarda il Comitato di Modena, ma anche per Reggio, non ci sono i paventati gironi interprovinciali ma rimane tutto come prima. Lo scorso anno a Modena c'erano due gironi da 16, quest'anno è la stessa cosa. L'unica novità è che essendoci ben 35 squadre, tre (Roveretana, Cortilese e Vallalta Concordia) sono emigrate a Reggio, nel girone B.
Il campionato partirà il 14 settembre, il 25 agosto i calendari.
Girone A: Visport, Academy Terre di Castelli, Athletic Solignano, Bortolotti, Cimone, Eagles Virtus Ancora, Fonda Pavullese, Gioconda, Junior Fiorano, Magreta, Monari Nasi, Montefiorino, Prignanese, San Francesco Smile, Serramazzoni Sett. Giov., Vignolese.
Girone B: Borghetto Sant'Anna, Baracca Beach, Castelfranco, Ganaceto, Fides Panzano, Gaggio, Cognentese, Forese Nord, Manzolino, Union 81, San Damaso U21, Real Montale, Sanfa,Terre Di Castelnuovo U23, UnionSozzigalli, 4 Ville.
Girone B Reggio: Vallalta, Fognano, Fosdondo, Gualtierese, Il Quadrifoglio, Invicta Gavasetto, Montecchio U21, Aics Guastalla, Roveretana, Cortilese, Salvaterra, Santos.
