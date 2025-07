Terza categoria, ecco il neonato Borghetto

Alla prossima Terza categoria ci sarà anche il neonato Borghetto, squadra di San'Anna di San Cesario fondata da Valerio Bartolini, che sarà anche l'allenatore di giallorossi. Nonostante la giovane età, Bartolini ha già all’attivo una grande esperienza, degna dei colleghi più longevi nel panorama regionale. Memorabili sono state le volate ai playoff di Seconda categoria con il Sant’Anna, la formativa stagione in Promozione con l’Atletico Spm e il biennio pieno di successi con il Fossolo, dove ha conquistato il titolo di campione regionale Under 19 e lo storico accesso al Campionato Élite, per poi ben figurare anche alla guida della prima squadra. Ad affiancarlo ci sarà Matteo Vignudelli, da giocatore bomber conosciuto e temuto dalle difese della provincia, da oggi avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo delle qualità della rosa. Ad occuparsi dei portieri sarà Ivan Setti, preparatore e uomo squadra, anche lui farà parte dello staff tecnico incaricato scelto per la stagione 2025/2026.



La rosa attuale del Borghetto

Portieri: Enrico Dossi ('01, inattivo ed ex S.Cesario), Simone Roveran ('04, Athletic Club), Riccardo Campagni Riccardo ('01, Manzolino). Difensori: Toppra Klodian (inattivo) Enrico Pellacani ('01, Manzolino), Lorenzo Contri ('03, Academy), Marco Morini ('01, Manzolino), Mattia Maccaferri ('03, Manzolino), Nicolas Garofalo ('03, Montombraro). Centrocampisti: Matteo Vecchi ('02, Manzolino), Enrico Novelli ('03, Ponte Ronca) Jacopo Vezzelli ('03, Manzolino), Jacopo Talesco ('03, PonteRonca), Gabriele Fenara ('04, Petroniano). Attaccanti Luca Lami ('93 Gaggio), Alessandro Mazzola ('04, Ravarino), Matteo Giuliani ('99, Manzolino), Gianluca Gozzi ('95, Gaggio), Marcello Grenza ('00, Piumazzo).