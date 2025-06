Terza categoria Modena, sono ancora tante le squadre senza mister

Sono davvero tante le squadra modenesi di Terza categoria ancora senza allenatore. Primo perché le società di Terza sono le ultime a partire quando c'è inizia il mercato, poi perché alcune, come Cimone e La Veloce, non hanno ancora deciso se iscriversi. Ma ecco l'elenco delle squadre che potrebbero essere al via nel prossimo campionato comprese le nuove società. Nell'elenco manca il Vallalta di Concordia perché finora sono solo voci e non c'è alcun dirigente che ci ha ancora confermato che faranno la Terza.



Academy: Bonetti (n)

Athletic Solignano: Ferrarini (c)

Baracca Beach: Fusco (n)

Castelfranco: D'Iorio (c)

Circolo Rinascita: Reggiani (c)

Cimone ?

Cognentese: ?

Cortilese: ?

Crp Bortolotti: Pollacci (n)

Eagles Virtus Ancora:?

Fides Panzano: ?

Gaggio: Nora (n)

Ganaceto: ?

Gioconda: Taormina (n)

Fonda Pavullese: Paladino (c)

Magreta: Fini (c)

Manzolino: Burini (c)

Monari Nasi: Zanfi (c)

Montefiorino: Munari (c)

Junior Fiorano: Sonnino (n)

La Veloce?

Prignanese: Bassissi (c)

4 Ville: ?

Real Montale: Santangelo (c)

Roveretana: Campedelli (c)

Sanfa: Pezone (c)

San Francesco: Di Grazia (c)

Serramazzoni: Amoruso (n)

Terre di Castelnuovo: Elia (c)

Sozzigalli: Ronchetti (n)

Union 81: Haddada (c)

Vignolese: ?

Virtus Possidiese: Loddi (n)

Matteo Pierotti