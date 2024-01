Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli agenti, postisi subito all’inseguimento, sono riusciti a raggiungerne uno e a bloccarlo all’altezza di via Spontini.Gli operatori hanno accertato che la vittima, un minore di 14 anni, era stata accerchiata dai tre ragazzi, colpita al volto con un pugno e derubata del proprio telefono cellulare.Il 17enne bloccato, già conosciuto agli uffici della questura, risulta affidato ad una struttura di accoglienza di Modena.Al termine degli accertamenti a suo carico, il 17enne è stato associato al CPA di Bologna, come disposto dalla Procura per i Minorenni di Bologna.Nella giornata odierna, all’esito dell’udienza di convalida il Gip del Tribunale per i Minorenni di Bologna ne ha disposto la misura custodiale in Istituto penale per i minorenni.Indagini in corso per risalire all’identità degli altri due ragazzi, che hanno agito in concorso.