Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Oggi a Parma una bambina di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina. La tragedia è avvenuta nel giardino di una casa in località Casaltone. Secondo una prima ricostruzione la piccola stava giocando con altri bambini in uno spazio comune tra diverse case quando sarebbe finita in acqua, dove è morta annegata all'interno di una piscina gonfiabile. Sul caso indagano i carabinieri. Sono intervenuti subito mezzi e personale del 118 per i soccorsi, ma per la piccola non vi è stato nulla da fare.