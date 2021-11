Angeli e Demoni: Claudio Foti condannato a 4 anni

Lo psicoterapeuta Claudio Foti, tra i principali imputati del processo 'Angeli e Demoni' di Reggio Emilia sui presunti affidi illeciti di minori in Val d'Enza, è stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione. Foti aveva scelto insieme ad un'altra imputata (l'assistente sociale Beatrice Benati, che è stata assolta) di essere giudicato con rito abbreviato. I suoi legali hanno parlato di una sentenza 'infondata' e annunciato che faranno ricorso in appello, paragonando il loro assistito ad Enzo Tortora. 'Con gli affidamenti dei bambini io non c'entro nulla', ha detto Foti condannato per lesioni e abuso d'ufficio (per lui caduta l'accusa di frode).