Assalto al portavalori in uscita dal Grand'Emilia

Hanno monitorato ed aspettato che quel gesto si ripetesse. Il momento in cui il denaro contante viene trasferito dall'interno del centro commerciale, al furgone portavalori. Per poi agire, minacciando le due guardie giurate, responsabili del trasporto, rubare i due sacchi con il denaro e fuggire. E' successo questa mattina, intorno alle 8,30. Il colpo che da una prima stima riguarderebbe contante per 100.000 euro, incasso del supermercato all'interno del centro commerciale Grand'Emilia. è stato messo a segno da un gruppo di tre o quattro malviventi. Azione fulminea la loro, a volto coperto e armati di fucile, puntato addosso ad una delle guardie. Denaro razziato. La seconda guardia, di fronte alla rapina, ha chiuso il furgone e si allontanato sul mezzo, ma la manovra concitata ha fatto finire la corsa del mezzo contro una aiuola. I banditi, con il bottino, si sono dati alla fuga su un auto.

Sul caso indagano i Carabinieri