Gli immobili erano in gran parte affittati a turisti stranieri che soggiornavano nel capoluogo felsineo per almeno tre giorni.La società era solita, soprattutto nel post pandemia, stipulare con persone fisiche proprietarie di immobili dei contratti di locazione, con la possibilità, prevista contrattualmente, di sublocare i posti letto.'L’attività della Guardia di Finanza è finalizzata monitorare, in un contesto particolare, quale quello di Bologna, il mercato delle locazioni immobiliari a breve e lungo termine, al fine di tutelare tutti coloro che sono alla ricerca di una sistemazione alloggiativa nel territorio felsineo, per ragioni di studio o di lavoro' - spiegano le Fiamme gialle.