Carpigiani spacciatori e consumatori: blitz Carabinieri, 11 arresti

Spacciatori di Carpi, che vendevano droga a Carpi a consumatori di Carpi. Tra questi ultimi 36 persone segnalate alla Prefettura, diversi di loro genitori che si facevano consegnare la cocaina davanti alle scuole alle scuole nell'attesa dell'uscita dei loro figli. E tra questi figli, anche alcuni che a loro volta venivano utilizzati dagli spacciatori per portare e vendere droga all'interno della scuola. Più che una rete di spaccio locale pericolosa e strutturata, anche se non nei termini di una organizzazione criminale, è uno spaccato sociale fortemente degradato quello che emerge dai sei mesi di indagine con cui i Carabinieri di Carpi, dall'ottobre 2018 all'aprile 2019, hanno documentato più di 100 episodi di compravendita di droga che si consumava soprattutto in prossimità di parchi pubblici, scuole, strutture per anziani. A seguito di alcuni di questi episodi documentati e forniti come prove alla procura della repubblica, sono stati sequestrati in totale circa 800 grammi di cocaina e circa 500 di hashish e Marjuana. I Carabinieri calcolano che il gruppo fosse capace di vendere dosi per un ammontare di circa 1 etto e mezzo di cocacina la settimana. In tutto 15 persone indagate, di cui otto arrestate in carcere, tre ai domiciliari e quattro denunciate a piede libero.



Il blitz dei Carabinieri per la loro cattura è scattato questa mattina all'alba, contestualmente, negli appartamenti dei componenti del gruppo. Pattuglie di terra, unità cinofile da Bologna, ed elicottero arrivati in ausilio dal comando di Forlì. Circa 70 unità, coordinate del Comandante della compagnia dei Carabinieri di Carpi, Alessandro Iacovelli, che questa mattina dopo l'operazione all'alba ha illustrato i particolari delle indagini, dello stesso blitz di questa mattina e dei risultati raggiunti dall'operazione, insieme al Sostituto Procuratore della Repubblica Giuseppe Amara. Titolare delle indagini che hanno fornito le prove anche dell'utilizzo dei minori per lo spaccio, aggravante nei confronti del gruppo per fare scattare l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Modena per 11 componenti del gruppo ed eseguita all'alba dai Carabinieri.

L’indagine interessa complessivamente 15 persone, dai 45 ai 60 anni, tutte residenti a Carpi conosciute per reati connessi con il traffico di cocaina.



Le indagini



Le indagini sono state avviate dal 2018 dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Carpi e si sono avvalse di attività tecnica di intercettazioni telefoniche, utilizzo di apparecchiature di monitoraggio G.P.S. e analisi dei tabulati di traffico telefonico e telematico, nonché dei tradizionali servizi di osservazione, controllo e pedinamento. In sei mesi i Carabinieri sono riusciti a riscostruire le dinamiche di azione e la struttura del gruppo che agiva di fatto su tre livelli: approvvigionamento e stoccaggio della droga che avveniva prevalentemente all'interno dell'officina e dell'adiacente abitazione in zona di via Pezzana di un carpigiano 40 enne con precedenti per droga. Una sorta di base operativa dalla quale la droga partiva e attraverso gli spacciatori (oltre agli italiani, due nordafricani) che avevano contatti diretti con i clienti che ordinavano la merce via telefono, veniva ceduta prevalentemente in appuntamenti fissati in luoghi pubblici.



I luoghi dello spaccio



La compravendita della droga avveniva soprattutto in luoghi pubblici, dove acquirenti e spacciatori erano soliti darsi appuntamento. Tra questi le aree adiacenti al centro anziani Graziosi, al centro sociale Guerrini, alla scuole Melarancia, a nel parco adiacente alle scuole Rodari ed Andersen. Oltre a numerose vie della zona industriale. Ad ogni ora del giorno o della notte. In tutta la settimana, H24. Bastava una chiamata ai pusher per avere disponibile la droga nel posto prefissato, entro breve. Anche davanti alle scuole dove alcuni genitori davano appuntamento alle 13 non solo ai propri figli, ma anche ai propri pusher. Quattro componenti del gruppo sono stati arrestati in flagranza di reato.





L’operazione è stata condotta impiegando 70 Carabinieri del Comando Compagnia CC di Carpi con l’ausilio di un cane antidroga del Nucleo Cinofili di Bologna e di un elicottero del 13° Elinucleo di Forlì, che ha sorvolato Carpi e dintorni durante tutta la durata dell’operazione garantendo il supporto aereo ai militari a terra.



Il video del blitz dei Carabinieri all'alba di oggi