Giornalismo e M5S in lutto: morto per malore il reggiano Matteo Incerti

E' morto, all'età di 50 anni, il giornalista e storico reggiano Matteo Incerti. Si trovava inCanada dove stava presentando il suo libro 'I pellerossa che liberarono l'Italia'.Incerti lavorava come giornalista al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ed è stato uno dei primi attivisti in Emilia. Era arrivato in Canada da qualche giorno, dove sarebbe stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo.'È con immenso dolore che apprendo della morte di Matteo Incerti, un ragazzo della nostra comunità, un amico che ha visto il Movimento muovere i suoi passi sin dall'inizio. Caro Matteo, ti ricorderemo sempre con affetto. Ci stringiamo al dolore dei suoi cari'. Così su Facebook il presidente del M5S Giuseppe Conte.