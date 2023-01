Giornalismo in lutto, morto a 63 anni il direttore di San Marino RTV

È morto all’età di 63 anni Ludovico Di Meo, direttore generale della San Marino RTV e giornalista con una lunga carriera in Rai. 'La notizia della scomparsa del Direttore Generale della San Marino RTV Ludovico Di Meo, giunta improvvisa e assolutamente inaspettata, lascia tutti noi senza parole', si legge in una nota del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino.'Nei giorni scorsi Di Meo era stato sottoposto ad un'operazione alle coronarie. Dimesso dall'ospedale e tornato a casa, il direttore della nostra Emittente si è sentito nuovamente male, probabilmente per cause legate all'intervento. Inutili i soccorsi del personale sanitario' - spiega la stessa Tv sanmarinese Il segretario di Stato per il Lavoro, con delega all’informazione, Teodoro Lonfernini, e il segretario di Stato per gli Affari Esteri con delega alle telecomunicazioni e presidente di ERAS, Luca Beccari, esprimono il proprio cordoglio e quello dell’intero Congresso di Stato rivolgendo 'le più sentite condoglianze alla famiglia, all’intera struttura della San Marino RTV e a tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne le doti'.Già direttore di Rai2, vice direttore di Rai1 e successivamente del Tg2, è stato anche direttore di Rai Cinema. Dal 1° dicembre 2021 era alla guida della San Marino RTV 'concedendoci il privilegio – afferma Lonfernini – di lavorare insieme per tracciare un nuovo percorso di sviluppo e di autorevolezza per la televisione della nostra Repubblica'. Ludovico Di Meo, nato a Roma nel 1959, lascia la moglie Paola e le due figlie Federica e Flaminia. Il presidente del Cda di San Marino Rtv, Pietro Giacomini, lo ricorda 'per la disponibilità e competenza, sempre pronto a collaborare per il bene dell’emittente. Un grande dispiacere. Ci univa un rapporto di stima ed amicizia reciproca'.