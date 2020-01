Incidente tra mezzi pesanti, caos in A22 e tangenziale

Tanti disagi in autostrada ed in tangenziale ma nessun ferito grave anche se la visione dei mezzi incidentati poteva fare pensare a conseguenze ben peggiori.E' l'esito dell'incidente avvenuto sulla A22 (Autobrennero), tra Campogalliano e Carpi. Poco dopo e ore 7 un tir ha improvvisamente sbandato e si è ribaltato a bordo strada colpendo un altro mezzo in transito. Feriti, ma non in pericolo di vita ed estratti dalla cabine dai Vigili del Fuoco, gli autisti dei due mezzi.Con la messa in sicurezza del tratto autostradale, sono iniziate le operazioni per la rimozione camion. Notevoli i disagi sia sul traffico autostradale sia sulla tangenziale dovuti all'uscita dei mezzi dall'autostrada e al loro riversarsi sulla rete ordinaria, andandosi a sommare al traffico del contro esodo.