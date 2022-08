Friuli, malore durante incontro col sindaco: si accascia e muore a 67 anni noto insegnante

Tragedia in Friuli. Il professor Nereo Peresson di 67 anni, conosciuto e stimato insegnate di agraria è morto ieri mattina, vittima di un malore improvviso, durante un incontro che si stava svolgendo in municipio a Resia col sindaco Anna Micelli. Peresson era molto conosciuto nell'ambito agrario per la sua grande conoscenza di piante e coltivazioni autoctone e collaborava anche con l’università di UdineIl professore era in riunione col sindaco, un consigliere e un assessore e all'imporvviso è accasciato sulla sedia. Sul posto il 112, e l'elisoccorso. E' stato utilizzato anche il defibrillatore ma dopo più di un’ora di tentativi di rianimazione il medico ha dovuto constatare il decesso.Nato il 27 agosto del 1954, Peresson aveva una lunga esperienza quanto ad agricoltura e produzioni tipiche della montagna. Nel 1978 era stato tra i fondatori della Confederazione italiana coltivatori della provincia di Udine. Lascia la moglie e due figlie.