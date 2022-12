Malore improvviso in casa: muore a 46 anni campione di tiro al volo

Tragedia in provincia di Brescia. E' morto a 46 anni, stroncato da un malore improvviso, Roberto Plodari. L'uomo si è sentito male nella sua abitazione a Pralboino: inutili i soccorsi giunti immediatamente nella sua abitazione.Tecnico commerciale, era conosciuto nel mondo dello sport per i suoi successi nel tiro a volo: era un atleta della società sportiva Le Rondinelle Azzurre di Gambara.'Sinceramente non ci sono parole per esprimere il dolore che proviamo. Roberto, “il gigante buono”, era un campione del tiro a piattello che ha sempre portato a casa grandissimi risultati e che per tutti era un riferimento - scrive la società -. Quindi vorremmo parlare di Roberto come persona. Robi era una persona super disponibile, davvero con tutti, per qualsiasi cosa, per qualsiasi problema potevi correre da lui e ti aiutava a risolvere.Ha trasmesso l’amore per questo sport anche a suo figlio che è sempre stato il suo orgoglio e una sua immensa soddisfazione. Robi era una persona buona, sempre con il sorriso e soprattutto un grandissimo leader che ha sempre spronato le altre Rondinelle, soprattutto i giovani, a dare di più e a divertirsi, perché per lui il tiro a volo era una passione vera, un divertimento e tutto ciò che ne faceva parte per lui era importante. Questo Robi l’ha trasmesso veramente: l’importanza di amare uno sport, di divertirsi sempre senza badare al risultato, di stare in compagnia e di aiutarsi a vicenda. Siamo sicuri che hai insegnato tanto a tutti noi. Tu, Robi, eri una persona importante per noi e lo sarai sempre, per tutte le persone che ti hanno conosciuto, ne siamo sicuri. Promettiamo, nel nostro piccolo, di stare vicino a Silvia e a Matteo come una vera squadra, anzi come una vera famiglia sa fare.'I funerali si terranno oggi, mercoledì 21 dicembre, nella basilica parrocchiale di Pralboino.