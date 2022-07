Marmolada: pezzo di ghiacciaio si stacca e travolge escursionisti: 6 morti, 10 dispersi

Nel pomeriggio di oggi sulla Marmolada, un distacco di roccia ha provocato l’apertura di un crepaccio sul ghiacciaio. Un seracco di ghiaccio è crollato nei pressi di Punta Rocca, itinerario di salita della via per raggiungere la vetta. Risulterebbero almeno 6 vittime, 8 feriti, di cui 2 risultano in condizioni gravi, e almeno 10 dispersi.La colata di neve, ghiaccio e roccia – spiega su Twitter il SUEM, Servizio Urgenza Emergenza Medica 118 della Regione del Veneto in post riportato dall'agenia Dire – ha coinvolto anche il percorso della via normale, mentre vi si trovavano diverse cordate. C’è ancora incertezza sul numero totale delle persone coinvolte.Ieri sulla Marmolada era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta.