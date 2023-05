Morte sul lavoro: in tribunale i parenti di Laila

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Per l'infortunio mortale sono stati rinviati a giudizio il fondatore e legale rappresentante della ditta nonché datore di lavoro, il nipote delegato alla Sicurezza, e la stessa Bombonette srl in quanto soggetto giuridico.L’ipotesi di reato contestata è l’omicidio colposo in concorso con l’aggravante di essere stato commesso con la violazione delle norme antinfortunistiche.Per tutta la giornata odierna sono stati ascoltati i testimoni dell’accusa, rappresentata dai Pubblici Ministeri dott.ssa Claudia Natalini e dott.Giuseppe Amara, tra cui gli ispettori dello Spisal che hanno condotto le indagini, alcuni colleghi di lavoro e alcuni dei suoi congiunti, in particolare il compagno e la sorella Najoua: la famiglia di origine dell’operaia è assistita dall’avv. Dario Eugeni, del Foro di Bologna, che era presente in aula, e da Studio3A-Valore S.p.A..Laila un paio di settimane prima della tragedia mi ha confidato di essere molto preoccupata per un malfunzionamento elettrico di quella macchina che utilizzava” ha detto ai giudici Najoua El Harim, confermando come la vittima avesse a più riprese segnalato i problemi.Nella foto, Laila El Harim