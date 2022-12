Omicidio Alice Neri, svolta: principale sospettato fuggito all'estero

Un tunisino di 29 anni, è stato individuato ma si troverebbe all'estero e si sta lavorando per catturarlo

Si è giunti a una svolta nel caso di di Alice Neri, la donna di 32 anni trovata carbonizzata nella sua macchina a Concordia il 18 novembre scorso.

Il principale sospettato di essere il presunto assassino della giovane, un tunisino di 29 anni, è stato individuato ma si troverebbe all'estero e si sta lavorando per catturarlo.



Nelle ultime ore la sua abitazione, nel Modenese, è stata perquisita e dell'atto è stato informato un difensore d'ufficio, l'avvocato Roberta Vicini. Secondo quanto si apprende, come riferisce l'Ansa, il giovane sarebbe fuggito il giorno dopo il delitto e sulle sue tracce ci sono ora i carabinieri di Modena: risponde di omicidio e distruzione di cadavere.



All'individuazione gli investigatori dell'Arma, coordinati dal pm Claudia Natalini, sono arrivati dopo lunghe indagini, con visioni di telecamere e numerosi interrogatori. L'indagato, che abita poco distante dal luogo del ritrovamento era presente nel bar quando Alice, giovedì 17 novembre, si era incontrata con un collega. Gli inquirenti, procura e carabinieri, ipotizzano che sia salito a bordo dell'auto della vittima e abbia diretto, non è chiaro il motivo, la ragazza verso il luogo della morte. Non risulta che i due si conoscessero in precedenza. Irregolare in Italia, risulta destinatario di un'espulsione.

È dunque il terzo indagato, oltre al marito e a un collega di Alice, ma i sospetti di chi indaga sono fortemente indirizzati su di lui.





