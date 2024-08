Omicidio Saman, oggi arriva in Italia la madre estradata dal Pakistan

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopoil delitto, Nazia e il marito Shabbar avevano fatto rientro in Pakistan.

Il 15 novembre 2022 era stato arrestato il padre della vittima, estradato in Italia il 31.8.2023, e al termine di un procedimento giudiziario l’Alta Corte Pakistana ha ritenuto applicabile la procedura di estradizione anche a carico di Nazia Shaheen che peraltro non si è opposta alla richiesta estradizionale. In forza del giudizio dell’Alta Corte, il Governo Pakistano a metà agosto ha dato l’assenso per l’estradizione dell’arrestata. Nazia Shaheen giungerà nel primo pomeriggio di oggi presso l’aeroporto di Roma – Fiumicino da dove, espletate le formalità di rito, verrà presa in consegna dalla Polizia Penitenziaria e portata in carcere a Roma in attesa della definitiva traduzione presso un carcere emiliano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.