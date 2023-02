Savignano, esce di strada e finisce contro un albero: muore 70enne

Intorno alle 9 su via Claudia. L'uomo era alla guida dell'auto che si è schiantata. Possibile malore all'origine della perdita di controllo. Nessun altro mezzo coinvolto

Improvvisamente, alla guida della sua auto, ne ha perso il controllo schiantandosi contro un albero a bordo strada e morendo per le ferite riportate. E' la breve e tragica cronaca di quanto successo questa mattina, intorno alle ore 9, in via Claudia, a Savignano sul Panaro. La vittima di altro incidente stradale sulle strade modenesi è un 70enne di cui non sono state ancora rese notele generalità. Sul posto l'arrivo dell'ambulanza e dei sanitari è stato inutile. L'uomo era già morto. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia Locale.





