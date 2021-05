Schianto tra due camion a Spilamberto: muore un autista di 36 anni

Incidente mortale alle 14.30 a Spilamberto sulla Provinciale 16 per Castelnuovo. Per cause ancora da accertare due camion si sono scontrati frontalmente. Alla guida un 36enne residente in Valsamoggia (F.F. le iniziali) e un 44enne di Fiorano (L.P.). L'autista 36enne è deceduto sul colpo, ferito il fioranese. Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre la vittima dall'abitacolo. Per l'uomo non vi è stato nulla da fare.La strada provinciale 16 è stata chiusa nel tratto compreso tra la rotatoria di S.Eusebio e via Viazza. Sul posto anche la Polizia locale dell'Unione Terre di castelli e operatori della viabilità della Provincia.