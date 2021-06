Sparatoria ad Ardea: uccide anziano e due bimbi. Poi si barrica in casa e si suicida

Tragedia ad Ardea, sul litorale vicino Roma, dove un anziano di 76 anni e due fratellini di 3 e 8 anni sono morti dopo essere stati centrati da colpi di arma da fuoco sparati in strada. La sparatoria è avvenuta intorno alle 11. Dopo l’anziano, ha spiegato l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, “il primo a non farcela è stato il più piccolo, poi purtroppo è mancato anche il secondo”. Gli operatori intervenuti sul posto, anche con l’elisoccorso, hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione era apparsa fin da subito compromessa. L’autore del gesto, un 34enne con problemi psichici, si è barricato nella sua abitazione accerchiata dai carabinieri. Quando i militari hanno fatto irruzione hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo suicidatosi poco prima.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.