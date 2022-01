Tragedia a Sassuolo, incidente in scooter: muore a 16 anni

Tragedia questa mattina alle 8, a Sassuolo in via Ancora, all'angolo con via Staffette Partigiane. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita mentre procedeva in sella al suo scooter. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, il ragazzo si è scontrato contro un camion. Inutili i tentativi di soccorso, l'adolescente è morto sul colpo.