Tragedia sul lavoro Bombonette: primo atto del processo

Oggi in Tribunale a Modena udienza preliminare del procedimento penale per l’infortunio costato la vita all’operaia 40enne di Bastiglia, con imputati il titolare della ditta e il nipote oltre all’azienda: rinvio al 13 ottobre per consentire di chiudere la questione risarcitoriaAmmesse tutte le costituzioni di parte civile, anche quella nei confronti dell’azienda, quest’oggi, giovedì 16 giugno 2022, in tribunale a Modena, all’udienza preliminare del processo per la tragica morte bianca di Laila El Harim, l’operaia quarantenne di origine marocchina, ma in Italia da oltre vent’anni, residente a Bastiglia, rimasta incastrata e schiacciata in una fustellatrice alla Bombonette di Camposanto, grossa azienda attiva nel settore packaging: l’ennesimo, tragico infortunio mortale sul lavoro, accaduto il 3 agosto 2021, ha avuto vasta eco, la donna è stata ricordata dalle più alte cariche dello Stato e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha avviato anche un’indagine ministeriale parallela all’inchiesta dell’autorità giudiziaria.A conclusione delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero della Procura modenese già titolare del procedimento penale, la dott.Riscontrando la richiesta, il Gup del Tribunale, dott.ssa Barbara Malvasi, ha appunto fissato l’udienza preliminare per oggi, nel corso della quale si sono affrontate le questioni preliminari relative alle costituzioni di parte civile. Il giudice ha accolto tutte le richieste al riguardo dell’avv. Dario Eugeni, del Foro di Bologna, che assiste i genitori e i fratelli della vittima unitamente a Studio3A-Valore Spa, società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, a cui tutta la famiglia di origine di Laila si è rivolta attraverso la consulente legale Sara Donati. E’ stata ammessa e confermata la costituzione di parte civile sia nei confronti dei due imputati sia quella, che è stata a lungo oggetto di discussione, nei confronti di Bombonette, il che darà più forza all’azione di Studio3A. Autorizzata anche la citazione da parte dell’avv. Eugeni, che procederà entro il 30 giugno, del responsabile civile, ossia la compagnia di assicurazione dell’impresa, Allianz.Per consentire ai legali degli imputati di esaminare gli atti di costituzione dei familiari e le relative istanze il giudice ha quindi concesso un rinvio di alcuni mesi, aggiornando l’udienza preliminare al 13 ottobre 2022: in quella sede il nuovo Pubblico Ministero assegnatario del fascicolo formulerà le sue richieste di condanna ed è questo che più preme ai genitori e ai fratelli, una famiglia unita che - si legge in una nota a nome della famiglia stessa- 'chiede innanzitutto che sia resa giustizia a Laila, che l’autorità giudiziaria confermi e persegua le gravi imputazioni contestate ai datori di lavoro e che una pena congrua possa diventare anche un monito per evitare il ripetersi di queste tragedie, affinché il sacrificio della loro cara non sia stato del tutto vano'.Nella foto la vittima Laila El Harim