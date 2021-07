Truffe a Maranello e Vignola: 74enne derubata dei propri gioielli

Ieri si sono verificate tre distinte truffe a danno di anziani, rispettivamente a Maranello e Vignola; in due dei tra casi, le vittime sono riuscite a sventare la truffa. In tutti i casi i due truffatori, si sono qualificati come addetti alla manutenzione di impianti idrici e gas, nebulizzando del gas fingendo di dover verificare delle perdite di gas, come sempre chiedendo ai malcapitati di raccogliere oro e valori nel frigorifero per proteggerli dall’azione del gas nebulizzato.Nel primo caso, un signore di 84 anni a Maranello, insospettitosi, ha chiamato il 112 mettendo in fuga i truffatori. A Vignola, la signora insospettita ha riferito di non possedere oro e valori, facendo allontanare gli autori. In un terzo caso, la signora 74enne visitata dai falsi tecnici ha assecondato le loro richieste depositando del frigorifero alcuni oggetti di valore, prontamente sottratti dai truffatori distraendo l’anziana. Il personale Arma di Vignola e Maranello, sotto il coordinamento della Compagnia di Sassuolo stanno indagando per identificare gli autori.