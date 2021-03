Giallo a Vignola, bimbo di 8 mesi morto in casa

Tragedia questa sera a Vignola. Un bambino di 8 mesi è morto per cause in corso di accertamento (dai primi riscontri sembrerebbe per cause accidentali), all'interno di un appartamento di Vignola. L'allarme al 118 arrivato dai famigliari. Sul posto i sanitari avrebbero tentato un intervento salvavita sul corpo esanime del bambino. Poco dopo gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri della locale tenenza che subito hanno proceduto con gli accertamenti in coordinamento con la Procura della repubblica, per ricostruire la dinamica del fatto, che dai primi rilievi sarebbe riconducibile a cause accidentali.Notizia in aggiornamento