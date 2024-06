Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle 08.30 di oggi si registrano circa 60 interventi effettuati, 12 in attesa di essere assegnati e 5 interventi in corso, comprese alcune evacuazioni di persone da zone golenali in corso di inondazione dovuta alla piena del fiume Secchia in comune di Campogalliano.Complessivamente sono state tratte in salvo cinque persone da autovetture bloccate in auto e sorprese dalle piogge, oltre a tre nuclei familiari nelle abitazioni allagate.

Da stanotte è stato aperto il CCS presso la sede dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile a Marzaglia a cui sta partecipando personale funzionario del Comando.



A causa della piena del fiume Panaro è stato chiuso al transito, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio a Modena lungo la diramazione della strada provinciale 255.Al momento restano aperti gli altri ponti della rete viaria provinciale, mentre prosegue il monitoraggio da parte di tecnici per la situazione delle strade.Per quanto riguarda la rete viaria provinciale, a causa del maltempo di queste ore è chiusa per frana la strada provinciale 26 in località Due Querce nel Comune di Pavullo, chiusa per frana la strada provinciale 19 in località Poggiolbianco nel territorio comunale Prignano sulla Secchia e la provinciale 20 a valle di Varana sempre nel Comune di Prignano, a causa di smottamenti del terreno.Riapre invece a senso unico alternato la strada provinciale 4 Fondovalle Panaro in località Grottoni nel Comune di Pavullo, che era stata chiusa nella serata di lunedì 24 giugno a causa di una frana che aveva occupato la sede viaria con accumuli di terreno e detriti.Riapre anche la strada provinciale 23, che era stata chiusa per frana da lunedì 24 dalla Volta di Saltino a Talbignano tra i Comuni di Prignano sulla Secchia e Polinago.I tecnici della Provincia di Modena raccomandano prudenza e invitano a limitare gli spostamenti.