Amianto, bonificata la struttura di via Liberazione a San Cesario

A San Cesario è arrivata a compimento la bonifica della copertura in cemento amianto gravemente ammalorata situata in via Liberazione. 'E' l'ennesimo frutto della collaborazione con ONA Carpi, un altro successo per la nostra salute - spiega Mirco Zanoli -. grazie alle nostre battaglie tanto è già stato fatto e ancora tanto da fare, ma come sempre noi restiamo sempre più determinati ad arrivare all’obiettivo di eliminare interamente il problema'.