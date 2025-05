Apinrosa: premiata l'apicoltrice Nadia Bonini di Castelvetro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ci sono apicoltrici di lungo corso, ma anche giovani donne che si stanno affacciando per la prima volta all’allevamento delle api, con curiosità e passione. Alcune sono “figlie d’arte”, altre hanno visto nell’apicoltura una possibilità di rinascita dopo una catastrofe naturale, oppure un mezzo per creare inclusione sociale, sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Tutte sono concordi nel considerare l’apicoltura un’opportunità di affermazione personale e professionale, ma anche uno strumento imprescindibile per salvaguardare il territorio e custodirne la biodiversità.

Con l’obiettivo di raccontare l’apicoltura femminile in Italia ha preso forma il progetto “APInRosa. Volti e storie dell’apicoltura femminile in Italia” un format ideato e realizzato dalla giornalista e scrittrice Valentina Calzavara, per la valorizzazione di genere in apicoltura, attraverso un concorso con premiazione e la divulgazione giornalistica delle storie delle apicoltrici vincitrici.

Il progetto APInRosa gode del patrocinio del MASAF- Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ed è promosso dalla FAI-Federazione Apicoltori Italiani. L’iniziativa ha per capofila Apat-Apicoltori in Veneto e gode del supporto di Banca della Marca in qualità di sponsor.Le candidature ad APInRosa sono pervenute da tutta Italia e hanno visto selezionate 20 apicoltrici in rappresentanza delle diverse Regioni, oltre alle Province autonome di Trento e Bolzano.Per l'Emilia Romagna viene premiata l'interessante storia dell'apicoltrice Nadia Bonini di Castelvetro di Modena.L'amore per apicoltura e ambiente l’ha spinta ad abbandonare una carriera quasi trentennale come perito chimico industriale per realizzare il suo sogno: creare un paradiso per le api a Castelvetro di Modena. 'Ho 51 anni e tre anni fa, dopo un lungo periodo di riflessione, ho deciso di abbandonare il mio lavoro per diventare apicoltrice professionista'.

Ad oggi, le arnie sono 105. Un cammino non sempre in discesa. 'La convinzione che ho sempre avuto è di non essere un’allevatrice, ma piuttosto una custode delle api, anche se non ne avrebbero bisogno, essendo pur sempre animali selvatici; ma le attuali condizioni ambientali ci portano a doverle proteggere dalle malattie e dall’uomo stesso'. Oltre a promuovere i suoi prodotti, Nadia si dedica a far conoscere ai consumatori la varietà dei mieli del territorio con l’intento è valorizzarne le diverse tipologie, superando la diffusa preferenza per quello di acacia, apprezzato per il colore e la consistenza, ma la cui produzione è resa difficoltosa, in questa zona dell’Emilia-Romagna, colpita dalle grandi piogge. Da segnalare anche l’attenzione verso progettualità sociali. La sua azienda è RioRocca.

Ecco i nomi di tutte le vincitrici:-Piera Stefania Di Simone e Rosalba Spineto (ABRUZZO),-Donata Eufemia (BASILICATA),-Loredana Grasso (CAMPANIA),-Nadia Bonini (EMILIA-ROMAGNA),-Alexandra Moretti (FRIULI-VENEZIA GIULIA),-Valentina Capone (LAZIO),-Elena Molinelli (LIGURIA),-Rachele Spezia (LOMBARDIA),-Simona Andreani (MARCHE),-Giovanna Cuomo (MOLISE),-Deborah Caserio (PIEMONTE),-Anna Maria Cabiddu (SARDEGNA),-Francesca Maria Sottile ed Elisa Cerrito (SICILIA),-Alice Fietta (TOSCANA),-Gloria Salvadori (TRENTINO ALTO ADIGE),-Alessia Girardi e Bianca Torresan (VENETO),-Melanie Gafriller (PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO).