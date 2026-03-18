Una notte che i titolari del minimarket di Corlo difficilmente dimenticheranno. Ignoti, intorno alle prime ore del mattino, hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando un’auto come ariete, devastando l’ingresso e parte degli interni. I danni, secondo una prima stima, ammontano a diverse migliaia di euro.
Allertati dal sistema di sicurezza, i proprietari si sono precipitati sul posto trovandosi davanti a un quadro desolante: vetri ovunque, la vetrata completamente abbattuta, i banconi travolti dall’impatto, il banco frigo spostato e danneggiato, scaffali rovesciati. Un colpo violento e rapidissimo: il mezzo, dopo aver sfondato l’ingresso, si è allontanato lasciando dietro di sé un locale irriconoscibile. Ancora non noto l'ammontare del bottino. Il registratore di cassa sarebbe stato aperto ma il video documenta che è stato lasciato a terra.
Per documentare l’accaduto e la gravità della situazione, i titolari hanno pubblicato un video sulla pagina social del market. Solo pochi giorni fa quello stesso spazio online ospitava le immagini delle loro produzioni culinarie, tra cui le zeppole preparate per la festa del papà, mentre ora mostra una sequenza di vetri rotti, scaffali divelti e un negozio profondamente danneggiato.
Indagini in corso
Spaccata nella notte al minimarket di Corlo
Con un mezzo hanno sfondato la vetrata di accesso creando devastazione all'interno. I titolari postano il video
Una notte che i titolari del minimarket di Corlo difficilmente dimenticheranno. Ignoti, intorno alle prime ore del mattino, hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando un’auto come ariete, devastando l’ingresso e parte degli interni. I danni, secondo una prima stima, ammontano a diverse migliaia di euro.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Vignola: compie razzia in dieci garage, arrestato dai carabinieri
Vignola: spacciavano cocaina al parco, arrestati due giovani
Mirandola, chiusura Sigma alle Terrazze. Il sindaco: 'Vicinanza ai lavoratori'
Sassuolo, demolizione palazzaccio: ok agli espropriArticoli Recenti
Spaccata mimimarket di Corlo: non è stata colpita solo una vetrina, ma un’idea di paese
Strage di Monchio, sono passati 82 anni: per non dimenticare l'orrore nazifascista
Vignola, intitolata una via a Paolo Giaccone alla presenza di Pietro Grasso
Spilamberto, dall’ex area Sipe un nuovo parco urbano grazie al progetto Bosco Ferrari