Spaccata nella notte al minimarket di Corlo

Una notte che i titolari del minimarket di Corlo difficilmente dimenticheranno. Ignoti, intorno alle prime ore del mattino, hanno sfondato la vetrina del negozio utilizzando un’auto come ariete, devastando l’ingresso e parte degli interni. I danni, secondo una prima stima, ammontano a diverse migliaia di euro.

Allertati dal sistema di sicurezza, i proprietari si sono precipitati sul posto trovandosi davanti a un quadro desolante: vetri ovunque, la vetrata completamente abbattuta, i banconi travolti dall’impatto, il banco frigo spostato e danneggiato, scaffali rovesciati. Un colpo violento e rapidissimo: il mezzo, dopo aver sfondato l’ingresso, si è allontanato lasciando dietro di sé un locale irriconoscibile. Ancora non noto l'ammontare del bottino. Il registratore di cassa sarebbe stato aperto ma il video documenta che è stato lasciato a terra.

Per documentare l’accaduto e la gravità della situazione, i titolari hanno pubblicato un video sulla pagina social del market. Solo pochi giorni fa quello stesso spazio online ospitava le immagini delle loro produzioni culinarie, tra cui le zeppole preparate per la festa del papà, mentre ora mostra una sequenza di vetri rotti, scaffali divelti e un negozio profondamente danneggiato.

Indagini in corso

