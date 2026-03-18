Spaccata mimimarket di Corlo: non è stata colpita solo una vetrina, ma un’idea di paese

Quattro anni fa lo avevamo raccontato come una piccola storia controcorrente: un minimarket di paese capace di resistere, con ostinazione e semplicità, alla forza anonima della grande distribuzione.

Un negozio di vicinato, certo, ma anche qualcosa di più: una luce accesa in una frazione, un punto di riferimento quotidiano, un luogo dove il commercio si mescola ancora con la relazione umana.

Oggi quella storia si presenta sotto una luce ben diversa e non per una crisi di mercato, non per la concorrenza dei grandi centri commerciali, ma per la violenza ottusa di una spaccata nella notte, consumata con un’auto lanciata contro una vetrina. Vetri a terra, scaffali divelti, banconi travolti, danni pesanti, insomma il solito copione vigliacco di chi in pochi secondi può devastare ciò che altri costruiscono in anni di lavoro e sacrifici.

Resta, ed è giusto dirlo, la solidarietà sincera di tanti cittadini di Corlo, dove in un tempo spesso distratto, sapere che una comunità si stringe attorno a chi è stato colpito non è un dettaglio secondario: ma la solidarietà, da sola, non ripara una vetrina, non sistema i conti, non restituisce serenità a chi si ritrova a fare i conti con danni, burocrazia e incertezze.

Ed è qui che la

vicenda smette di essere soltanto cronaca, perché ogni volta diciamo di voler difendere i negozi di prossimità, di considerare prezioso il commercio di paese, di riconoscere il valore sociale di chi tiene aperta un’attività anche dove sarebbe più semplice abbassare la serranda, epperò poi quando quel presidio viene colpito davvero, il rischio è che restino solo le parole; la vicinanza morale, qualche pacca sulla spalla, e il resto consegnato alla fatica di chi deve rialzarsi quasi da solo.

Non è stata colpita soltanto una vetrina, è stata colpita un’idea di paese, fatta di presenza, servizio e relazioni: ed è in momenti come questi che si capisce se una comunità crede davvero nei suoi piccoli presìdi, oppure li celebra soltanto quando stanno per scomparire.

Paride Puglia