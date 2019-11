Black out, al lavoro tutta la notte, ancora 3000 utenze al buio

Lunga ed inaspettata giornata di duro lavoro per i tecnici Hera, In Rete ed Enel, impegnati nel ripristin di migliaia di utenze interrotte a causa del cedimento di cavi e punti di giunzione caricati da neve pesante e ghiaccio. La zona più colpita quella di Palagano, ma è stato tutto l'appennino a subire danni ed interruzioni del servizio. In diverse frazioni di Pavullo, da Gaiato fino alla fondovalle dello Scoltennam arrivando a Vesale e Sestola. Una lunga serie di interruzioni che hanno obbligato il personale a lavorare senza soluzione di continuità, dalla mattina fino a notte inoltrata. Illuminati dai fari ed a bordo di cestelli o arrampicati su pali, anche in zone boschive, per ripristinare i collegamenti strappati ed interrotti.

I guasti maggiori alle linee di media tensione sono stati oltre circa 45, per 20 dei quali le attività di ripristino sono già terminate, senza tener conto degli ulteriori interventi necessari per ripristinare anche numerose linee di bassa tensione.

I tecnici di Inrete, la società del Gruppo Hera che gestisce l'attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica, stanno procedendo il più rapidamente possibile con l’esecuzione delle necessarie attività, isolando le porzioni di rete oggetto di guasto e provvedendo man mano al ripristino dell’erogazione del servizio, fino alla completa risoluzione di ogni interruzione.

Al momento sono ancora circa 3.000 le utenze prive di servizio, un quarto rispetto alle forniture disalimentate nei momenti di maggiore disagio (oltre 11.900 alle ore 06:00 di domenica mattina) e nonostante il proseguire delle riparazioni, è presumibile che alcune di esse non verranno rialimentare prima di lunedì mattina.

'L’azienda - si legge in una nota - si rammarica del disagio occorso per tutti coloro che hanno patito il disservizio, assicurando il massimo sforzo e tutte le risorse possibili per addivenire al più presto al pieno ripristino delle normali condizioni di esercizio'