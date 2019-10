Campogalliano: spaccia droga a giovani, arresto in flagranza

Nel corso dei controlli del territorio messi in campo dai Carabinieri della stazioni di San Prospero e San Felice sul Panaro, un 25 enne nordafricano è stato colto ieri sera mentre sulla strada statale al confine tra Campogalliano e Modena cedeva marjuana e Hashish a tre giovani di età compresa tra i 22 ed i 25 anni. Da una perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno sequestrato 250 grammi di Marijuana e 50 grammi di hashish, oltre al materiale per il confezionamento e 420 euro in contanti probabile provento di spaccio Per il 25 enne è scattato l’arresto per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente