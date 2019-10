Carabinieri, altri 3 arresti in poche ore, due per furto ed uno per spaccio

Addosso e custodite in casa aveva era in possesso tredici dosi di cocaina, ed è stato bloccato dall'unità dell'aliquota operativa dei Carabinieri di Sassuolo mentre ne cedeva una ad un connazionale. Per i 90 grammi di droga rinvenuti e sequestrati e per la la flagranza di reato, all'uomo, un sessantenne di origine marocchina è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Modena. Contestualmente, Carabinieri del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, unitamente ai militari della stazione carabinieri di Modena Principale, portavano a compimento altri due arresti, in flagranza di reato ma in questo caso riferiti a furti. Il primo nei confronti di un ventennae marocchino che aveva asportato capi di abbigliamento per un valore di 60 euro dal negozio H&M di via Emilia Centro a Modena ed un cittadino italiano per essersi impadronito di una bicicletta da passeggio ed essersi allontanato a bordo di essa. Entrambi gli arrestati sono stati trattenuti in camera di sicurezza in attesa della direttissima.Nella foto, la droga sequestrata dai Carabinieri di Sassuolo all'uomo colto a spacciare ed arrestato