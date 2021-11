Blitz all'alba: sgominata rete di nomadi dediti ai furti

Vivevano nelle aree nomadi dei comuni di Carpi, Novi di Modena, Campogalliano, Soliera, Finale Emilia, Concordia sulla Secchia, San Prospero, Modena e San Martino in Rio (RE) e la loro vita ruotava intorno alla loro attività principale, i furti. Sono tre uomini e due donne arrestati in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica di Modena. Blitz questa mattina all'alba dai Carabinieri della compagnia di Carpi nell'ambito dell'operazione denominata Mercurio.Al termine di una lunga serie di indagini partire da furti verificatisi dall'agosto 2019 al dicembre 2020. Il gruppo metteva segno raggiri e furti aggravati, fingendosi incaricati delle aziende di gas, luce e acqua o per pubblici ufficiali, ma non solo. Fermavano ignari automobilisti in coppia. Mentre uno di loro chiedeva informazioni, il complice di nascosto, apriva la portiera dell'auto lato passeggero, per asportare i beni contenuti nell'auto. Da borsette a portafogli, da cellulari a preziosi. In diversi casi i militari hanno documentato i reati attraverso l'analisi delle telecamere di videosorveglianza dalle quali emerge la loro destrezza.