Carpi e Campogalliano: controllate 100 persone, un arresto e una denuncia

Un 62enne arrestato per evasione. L’uomo, destinatario dall’agosto scorso della misura cautelare degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato e controllato dalla pattuglia dei Carabinieri, alle dieci del mattino, a bordo di un furgone, in violazione del provvedimento restrittivo dell’Autorità Giudiziaria. E' uno dei risultati delle attività di controllo straordinario messe in campo nel fine settimana nei comuni di Carpi e Campogalliano da parte dei Carabinieri della Compagnia di Carpi.Otto le pattuglie impegnate sulle strade e nelle piazze dei due comuni, in orario serale e notturno.A Carpi, alle una di notte, è stata fermata e controllata un’autovettura il cui conducente, 30enne, è risultato positivo al test con etilometro. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool con contestuale ritiro della patente di guida per la sospensione.Complessivamente, in tutto l’arco del servizio, sono state identificate 109 persone e controllati 48 veicoli e 4 esercizi pubblici e attività commerciali.