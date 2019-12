Carpi, Fratelli d'Italia apre sede in centro: 'Petizione contro Ztl'

Erano in tanti questa mattina a Carpi per l'inaugurazione del 'Point tricolore' di Fratelli d'Italia. Di fatto una sede del partito della Meloni aperta in corso Roma, pieno centro della città dei Pio.Al taglio del nastro il candidato alle Regionali, il commissario regionale, il segretario di Modenae i consiglieri di Carpi'La grande partecipazione all'apertura di questo point è la dimostrazione della crescita di Fratelli d'Italia che dopo la sede a Modena apre anche un proprio spazio nella via principale di Carpi - afferma Barcaiuolo -. Sarà un luogo di confronto con la cittadinanza: mentre le sedi di partito chiudono noi le apriamo grazie allo sforzo economico di tanti militanti. Una crescita, la nostra, figlia della coerenza del partito e di Giorgia Meloni'.Dal punto di vista dei contenuti Barcaiuolo annuncia una raccolta firme contro l'ampliamento della Ztl a Carpi 'a difesa dei commercianti e del centro storico svilito dalla sinistra' e una attenzione particolare su 'irregolarità al centro Borgogioioso'. Infine il tema ospedale: 'A Carpi non può esser messa in discussione la presenza di un ospedale a servizio della città che non deve servire anche tutta la Bassa - chiude Barcaiuolo -. Eventualmente Carpi può ospitare un ospedale interprovinciale su cui fare convergere quello di Correggio'.