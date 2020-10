Carpi, le teorie della consigliera M5S: 'Per i ristoratori la chiusura

'La chiusura alle 18 imposta per bar ristoranti? E' un aiuto'. Ad esprimere la bizzarra teoria è la consigliera M5S di Carpi Monica Medici con un post sui social a commento delle manifestazioni di protesta in piazza.'Propongo una riflessione? Supponiamo che nessuna attività fosse stata chiusa, siete sicuri che bar, ristoranti e cinema sarebbero stati pieni questo weekend di Halloween, con i numeri della pandemia di questa settimana? - afferma la Medici - Causa chiusura forzata riceveranno indennizzi ingenti, maggiori dell'utile perso, ma se fossero rimasti aperti con zero clienti chi avrebbe pagato il danno? Forse la chiusura è un aiuto... pensateci!'

