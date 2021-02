Carpi, nel 2020 decessi aumentati del 12% rispetto all'anno precedente

Si conferma dunque una tendenza che parte da lontano, e che aveva registrato solo due flessioni: nel 2019 e nel 2014, anni nei quali la popolazione totale era calata di 400-500 unità. In dettaglio, nel 2020 i nati sono stati 523 (21 più del 2019), i morti sono stati 819 (89 più dei 730 dell'anno precedente, pari a un incremento del 12%): dunque il cosiddetto “saldo naturale” (differenza fra nati e morti) è stato più negativo di quello precedente: –296 (era – 228) così come a Modena .

