Modena, effetto Covid: 16,5% di morti in più. Saldo naturale da guerra

Nel 2018 in Comune a Modena i nati sono stati 1.484 e i morti 2004; nel 2019 i nati sono stati 1.471, i morti 2.018; nel 2020 i nati sono stati 1.316 ed i morti 2.351. Confrontando il 2019 con il 2020, si nota un saldo naturale negativo di -1.035 unità dovuto alla contrazione delle nascite (-10,5%) ed all'aumento dei decessi a causa della pandemia (+16,5%).

I dati dell'Ufficio Statistica del Comune sono stati elencati oggi pomeriggio in Consiglio comunale dal sindaco Muzzarelli. L'ultima volta che il saldo naturale aveva oltrepassato le mille unità è stato nel 1918, un anno di guerra e di epidemia di spagnola.

Per il sindaco si tratta di un ulteriore segnale “di un problema più grande, nazionale, se non europeo: ovvero che nel 2020 emergenza sanitaria ed emergenza demografica preesistente si sono sommate. Sono elementi fondamentali per una discussione politica seria e nel merito. Perché – ha affermato Muzzarelli - da questi dati occorre partire per impostare la ripartenza e la nuova normalità“.



Per quanto riguarda invece i numeri dell’epidemia, nel Comune di Modena i casi sono stati complessivamente 10.637; di cui 377 deceduti, 9.145 guariti e 1.115 con malattia in corso. E anche a Modena si conferma il trend in calo di nuovi positivi, “ma la prudenza è d’obbligo così come il richiamo alla responsabilità e al rispetto di tutte le misure di prevenzione che dovranno accompagnare anche l’intera fase vaccinale”. A questo proposito il sindaco ha ricordato che è prevista per l’11 febbraio la conclusione del richiamo vaccinale in Cra e Casa famiglie. Hanno già terminato il ciclo Cialdini, Villa Margherita, Guicciardini, 9 Gennaio e l’Ausl sta calendarizzando le sedute di recupero per i positivi che nel frattempo si sono negativizzati (restano ancora casi positivi solo alla Vignolese e a Villa Anna).