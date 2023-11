Carpi, Pd: con la candidatura di Righi svaniscono le altre ipotesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E se i post sui social hanno un significato politico anche se apparentemente personali, gli ultimi pubblicati dai due contendenti confermano chiaramente che le scelte, in alto, sono già state fatte e comunicate: perché su Facebook da un lato c’è Righi che declama in endecasillabi sciolti i suoi programmi per la città che ama, minuettando dolcemente fra futuro e bellezza; dall’altro Taurasi che consiglia la lettura del Requiem di Karl Alfred Loeser.

Con la candidatura di Righi si riducono quasi a zero le speranze per il centrodestra di poter vincere il comune. Anche perché la compagine a guida meloniana non ha ancora un programma, né un candidato sindaco spendibile, né un’idea di dove trovarlo. In queste ultime settimane sono stati diversi i contatti tentati – e i no ricevuti – con diverse figure storiche della politica, dell’economia e dell’impresa. I nomi che sono usciti finora sono quelli di Roberto Andreoli, storico esponente di Forza Italia e candidato nel 2019 con Carpi Futura; Simone Morelli, reduce dalla vittoria giudiziaria contro il sindaco Alberto Bellelli; Gianguido Tarabini di Blumarine; il notaio Flavia Fiocchi, per la quale c’è però l’incompatibilità fra l’attività professionale e quella di amministratore pubblico.



Negli ambienti della curia pare poi sia stata riproposta la candidatura a Luigi Zanti, già nella rosa dei papabili nel 2019, che avrebbe però declinato - visto che la sua carriera personale ha preso ben altre direzioni rispetto a Palazzo Scacchetti. Se di tutto ciò i meloniani non sembrano essere preoccupati, non mancano invece i mugugni degli alleati. In particolare di Forza Italia, capitanata nel territorio da Alberto Ferrari, Massimo Barbi e Cristian Rostovi. Secondo i forzisti, infatti, il partito della Meloni vuole solo prolungare al massimo i tempi della decisione, in modo da imporre all’ultimo la candidatura di Annalisa Arletti, moglie del senatore Michele Barcaiuolo.



Magath