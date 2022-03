Carpi, Polizia locale: corso Sulpl. Ricavato per profughi diabetici

Domani 18 marzo a Carpi dalle 9 alle 12, presso l’auditorium Loira si terrà il corso di aggiornamento professionale organizzato dal Sulpl, il sindacato della Polizia Locale, col patrocinio del Comune di Carpi, rivolto a tutti gli appartenenti al Corpo Unione Terre d’Argine.Il sindacato dal 1995 realizza corsi di aggiornamento professionali gratuiti per i propri Associati e quello di domani, tenuto dal Comandante Maurizio Marchi, esperto della materia, verterà sulle ultime novità introdotte dal Codice della strada, in particolare sulla mobilità elettrica, le nuove regole di fermi e sequestri dei veicoli e sulla circolazione dei veicoli stranieri in Italia.Oltre che agli agenti dell’Unione in sala, il corso simultaneamente si rivolgerà con collegamento via web a oltre 120 operatori di tutta Italia, dalla Calabria al Piemonte.Considerato che per gli agenti collegati via web, non associati al SULPL era previsto un modestissimo contributo economico l’intero ricovato, comprese il rimborso delle spese di trasferta del relatore, dietro sollecitazione dello stesso, verranno versate ad un'associazione accreditata che si occupa di acquistare insulina per i profughi diabetici nei campi profughi ai confine dell’Ucraina.