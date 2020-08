Carpi, rapinano negoziante con calci e pugni: denunciati 4 italiani

Questa mattina la Polizia di Carpi ha denunciato quattro giovani italiani, di cui tre minorenni e un diciottenne, i quali, la notte tra il 27 ed il 28 luglio, si sono resi responsabili di una aggressione sfociata in una rapina aggravata ai danni del titolare di un negozio di vicinato del centro storico e del padre, che stava aiutando il figlio nelle attività di chiusura dell’esercizio.

In particolare, intorno all’una e mezza di notte, i tre ragazzi si erano recati presso il punto vendita pretendendo di appropriarsi di alcuni prodotti alimentari e bevande senza pagare. Al rifiuto da parte del titolare, i giovani avevano reagito con violenza colpendo padre e figlio con pugni e calci al corpo e in viso, per poi darsi alla fuga con la merce prelevata dal negozio. Le due vittime avevano richiesto l’intervento della Polizia e dei sanitari per le cure del caso.

L'attività di indagine della polizia ha permesso di risalire ai quattro giovani, i quali erano già stati notati nelle sere precedenti nei pressi del negozio, e di acquisire gli elementi di prova necessari per denunciarli.