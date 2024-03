Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La vittima dell’episodio, che non era riuscita a fermare l’altro veicolo dopo un violento tamponamento, aveva chiamato la Polizia Locale, il cui Reparto Infortunistica, grazie ai sistemi di videosorveglianza e ai “varchi” che leggono le targhe, ha poi individuato il furgone, parcheggiato nel territorio dell’Unione Terre d’Argine.Da qui la sanzione fino a 1.730 euro, perché anche in assenza di feriti, dopo un sinistro stradale è un illecito amministrativo non fermarsi per fornire le proprie generalità. Il furgone è risultato assicurato.