Casa protetta Francesco e Chiara di Pavullo: passa tutto a Domus

Cambia gestione “Francesco e Chiara”, il centro servizi per la terza età creato 23 anni fa a Pavullo da padre Sebastiano Bernardini. Dal 1° gennaio sarà la cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena (aderente a Confcooperative) a gestire la struttura, che comprende un centro diurno, una casa di riposo, una casa protetta, un nucleo speciale gravi demenze, alloggi indipendenti con servizi e un auditorium.

«L’accordo prevede in un primo momento l’affitto dell’azienda da parte nostra, al fine di garantire la continuità della gestione sia agli ospiti che ai settanta dipendenti della “Francesco e Chiara impresa sociale srl” – spiega il presidente di Domus Assistenza Gaetano De Vinco – Anche se il momento è molto difficile e la nostra cooperativa chiuderà l’anno con una significativa perdita di fatturato a causa del Covid-19, abbiamo voluto lanciare un segnale concreto di ottimismo e fiducia nel futuro. Questa operazione consente di mantenere sul territorio una struttura preziosa per la comunità locale, sia in termini di servizi per gli anziani che di posti di lavoro. Sono convinto – conclude De Vinco – che dal cielo padre Sebastiano sia contento della soluzione individuata e ci stia inviando la sua benedizione».

Ricordiamo che a Modena e provincia la cooperativa sociale Domus Assistenza gestisce undici Case residenza anziani (per un totale di quasi 500 posti letto) e cinque centri diurni.